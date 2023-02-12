عاجل.. وصول طائرتي مساعدات من بيلاروسيا وكازاخستان إلى سوريا

وصلت طائرة مساعدات إغاثية من بيلاروسيا، إلى مطار اللاذقية الدولي بسوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

كما وصلت طائرة كازاخستانية، إلى مطار حلب الدولي محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من زلزال سوريا.

مقتل 24 ألفًا و617 شخصًا في تركيا

وأسفر الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، الذي تعرضت له تركيا وسوريا فجري يوم الاثنين الماضي عن مقتل 24 ألفًا و617 شخصًا في تركيا، وفي الجانب الأخر، 3 آلاف و575 ضحية.

وكان منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قال خلال زيارته، أمس السبت، لولاية «كهرمان مرعش» الواقعة جنوبي تركيا، إنه سيدشن حملة مساعدات لـ3 أشهر لكل من تركيا وسوريا للمساعدة في عمليات التعافي في المناطق المتضررة من الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «إن اتش كيه» اليابانية.