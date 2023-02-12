مدير «الصحة العالمية»: نتفاوض لإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأحد، أنه يتم إجراء تفاوض بشأن إدخال مساعدات إلى المناطق المنكوبة إثر الزلزال في شمال غربي سوريا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

ملتزمون بمساعدة الشعب السوري

وقال «غيبرييسوس»، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السورية دمشق، إن المنظمة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري في مواجهة آثار الزلزال، مضيفا أنها بحثت قضية المعابر مع الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الأخير أبلغه بفتح دمشق لإيصال مساعدات لجميع السوريين.

كما دعا «غيبرييسوس» المجتمع الدولي إلى مواجهة هذه الكارثة الإنسانية في سوريا، لافتا إلى استمرار ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

مساعدات طبية طارئة لسوريا

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد وصل إلى سوريا، أمس السبت، على متن طائرة نقلت 35 طنا من المساعدات الطبية الطارئة لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وشدد المسؤول الأممي على أن منظمة الصحة العالمية ستواصل توفير الدعم من خلال إحضار المزيد من المساعدات الطارئة، مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي الأولى، وسيتم إرسال شحنة أخرى غدا تحمل أكثر من 30 طن من الإمدادات الطبية.

35 ألف قتيل حتى الآن في سوريا وتركيا

يشار إلى أن زلزالا عنيفا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، مخلفا مقتل حوالي 35 ألف شخص حتى الآن، وإصابة وتشريد عشرات الآلاف، وألحق أضرارا جسيمة في البلدين، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى.