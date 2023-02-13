توقف حركة الصيد في مواني مطروح لسوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة البحر المتوسط في تعليق العمل بمواني الصيد في محافظة مطروح، منها ميناء مرسى مطروح الشرقي، وميناء مطروح الغربي، إضافة إلى ميناء السلوم في المدينة الحدودية.

وقف سروح الصيد

وقال الحاج نصر الله عبد اللطيف الفردي، رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح، إن عدم استقرار حالة الطقس اليوم أدى إلى توقف خروج سروح الصيد، وعدم استخراج أي تصاريح لجميع الصيادين على مستوى المحافظة، وذلك تزامنا مع النوة التي تتعرض لها سواحل البحر المتوسط من الإسكندرية حتى مطروح.

تأثير النوات على حالة البحر المتوسط

وأضاف رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع الصيادين الموجودين في البحر المتوسط بالتوجه إلى أقرب ميناء، تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية، وسقوط أمطار، ونشاط الرياح، وعدم استقرار حالة البحر، وذلك للحفاظ على الصيادين والمراكب لحين استقرار الأحوال الجوية، خاصة أن هذه الأيام تكثر فيها النوات في البحر مما يؤثر على عمليات صيد الأسماك.