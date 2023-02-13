رابط مسابقة وزارة الأوقاف 2023.. التقديم خلال 15يوما ومفاجآت في الشروط

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع تصور لتنفيذ مسابقة وزارة الأوقاف 2023، التي يشرف على اختباراتها الجهاز، وإعلان النتيجة النهائية وعدد المقبولين والمجتازين للاختبارات.

تفاصيل مسابقة وزارة الأوقاف 2023

وترصد السطور التالية تفاصيل مسابقة وزارة الأوقاف 2023، التي تتضمن الشروط وطرق ومواعيد ورابط التقديم للمسابقة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم 31 يناير 2023 الحال، كما يلي.

الشروط المطلوبة لوظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2023

- أن يكون المتقدم للمسابقة من أب وأم مصريين.

- أن يكون صاحب سيرة محمودة، حسن السير والسلوك والسمعة.

- المسابقة مقتصرة على الذكور فقط، ولا مجال لتقديم الإناث فيها.

- العمر المسموح به للمتقدم لـ مسابقة وزارة الأوقاف 2023 ما بين 18 إلى 35 عاما.

- المؤهلات الدراسية المطلوبة الحاصلون على «الشهادة الإعدادية - الإعدادية الأزهرية»، ولا مجال للمؤهلات العليا.

- عدم التعرض لحكم نهائي بأي عقوبات جنائية أو مخلة بالشرف

- اجتياز كل الاختبارات التي تتم بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- حال قبول المتسابق، يتم تعيينه في أي مكان بمحافظات الجمهورية، وعليه كتابة إقرار بالموافقة على هذا الشرط.

- يسدد المتسابق 24 جنيها على الحساب البنكي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفروع بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر.

- رقم الحساب الذي يتم إيداع المبلغ فيه هو «945078181200 ح».

طرق التقديم لوظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2023

يتم التقديم إلكترونيا عن طريق رابط بوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg)، مع العلم أنّه لن ينظر لأي طلبات يتم إرسالها عبر البريد العادي.

مواعيد التقديم لـ مسابقة وزارة الأوقاف 2023

تبدأ مواعيد التقديم للمسابقة عبر الرابط المعلن سالفا لمدة 15 يوما خلال الفترة من 15 إلى 31 مارس 2023، ويتم غلق الموقع بعد هذه الفترة.