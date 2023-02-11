رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم.. الموعد والشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط بوابة الوظائف الحكومية لمسابقة الـ30 ألف معلم، التي أعلنها الجهاز الأسبوع الماضي، والتي من المقرر بدء التقديم لها خلال الفترة من 23 فبراير الجاري إلى 9 مارس المقبل.

رابط بوابة الوظائف الحكومية

ويرغب عدد كبير من الشباب في معرفة رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم، ترقبا لموعد فتحها وإتاحتها للمواطنين الراغبين في التقدم للمسابقة ، التي تعد الأكبر في حركات التعيينات الحكومية والتي تكررت للمرة الثانية في أقل من عام.

شروط ورابط مسابقة وظيفة 30 ألف معلم

وتتضمن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم، التعاقد على وظيفة معلم مساعد فصل لصفوف المرحلة الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023 - 2024 بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لخريجي كلية التربية أو التربية النوعية بأقسام (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

واشترط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعلانه عن الوظائف، أن يكون التقديم للإعلان إلكترونيا، بالدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية، التالي:

Https://jobs.caoa.gov.eg

وحرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، على وضع شروط المسابقة خلال الاعلان الذي جاء بناء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي خاطبت بحاجتها إلى 30 ألف معلم فصل للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بجميع محافظات الجمهورية، ومن بينها:

- عدم تجاوز الخريج المتقدم للوظيفة 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي بتقدير مقبول على الأقل.

- تقديم شهادة حسن سير وسلوك، ومتمتعا بالجنسية المصرية.

- لا يكون قد سبق وأن حكم عليه بحكم نهائي بأي عقوبات جنائية، وتقديم شهادة طبية تفيده.

- ويجب على المتقدم للوظيفة أن تكون جميع المستندات التي يقدمها للمسابقة أصلية.