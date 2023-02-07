وظائف حكومية جديدة خالية بمحافظة القاهرة.. بينها مناصب قيادية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم، عبر بوابة الوظائف الحكومية التي يشرف عليها الجهاز عن توافر العديد من الوظائف الحكومية الخالية التي تحتاج إلى شغلها خلال الفترة الحالية وحتى يوم الخامس مارس المقبل.

وفي إطار الوظائف الحكومية التي تحتاج إلى شغلها، فقد أخطرت محافظة القاهرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 7 وظائف حكومية قيادية خالية بها، والإجراءات والشروط وطرق التقدم لهذه الوظائف والتي تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

نوع الوظيفة المطلوبة: وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة القاهرة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القاهرة

وصف الوظيفة

مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية.

- رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة

-رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

- مدير عام الشئون المالية والإدارية بنفق الأزهر

- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

وكشف إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، عن تفاصيل مهارات وشروط الوظائف المطروحة لشغلها كما يلي:

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

أصل + 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية + الانجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها، طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، القدرات العلميـة والعمليـة له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، عدد (6) صور شخصية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2023/02/05

نهاية الإعلان:

2023/03/05

العدد المطلوب:

7

بيانات الإتصال:

الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.