البحث العلمي: زيادة معدل الإنتاج في القمح بإدخال أصناف مختلفة

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدول تعاني اليوم، العديد من الأزمات كتغير المناخ والصراع الروسي الأوكراني، مؤكدًا أنها أدت إلى حدوث أزمة في الغذاء وارتفاع أسعارها، مضيفًا أنّ الدراسات التي جرت حول توفير مصادر الغذاء، يتم العمل بها لزيادة الطاقة الإنتاجية منه، وكذلك توظيف التكنولوجيا بشأن زيادة تلك المصادر، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الزراعة في مصر وإضافة محاصيل جديدة.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال كلمته بمؤتمر اليوم العالمي للقمح، على هامش مؤتمر معرض القاهرة الدولي للابتكار، أنّ وزراة التعليم العالي تولي أهمية كبرى بشأن وجود دراسات تعمل على استبدال القمح بأغذية أخرى، وكذلك هناك عدد من الخطط والاستراتيجيات تهدف إلى ضرورة الأخذ بأنماط الابتكار والتطوير، مضيفًا أنه يجب على الجميع التفاعل في المبادرات المهمة التي تهدف إلى تنمية قطاع الزراعة.

إعادة النظر في نظام دعم الخبز

وأكد أهمية تحديث قطاع الزراعة في مصر وإدخال العديد من الأصناف المختلفة لزيادة معدل الإنتاج في القمح، موضحًا ضرورة مشاركة وزارة التموين ومناقشة عمليات تخزين القمح وإعادة النظر في نظام دعم الخبز، كما تسعى وزارتا الصحة والتعليم العالي إلى إدخال أجيال وقيادات شابة في قطاع الغذاء والزراعة.

رفع وعي المجتمعات المحلية

وأضاف أنه يجب على وزارة الصحة، الاهتمام بإطلاق توعية بشأن ثقافة الغذاء والتغذية، ورفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية مراعاة الصحة وتوفير الغذاء الصحي، وإمكانية استبدال القمح بسلع أخرى، وهذا الأمر معقد ويجب مناقشته من منظور علمي وشفاف والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء الدوليين، مؤكدًا ضرورة الأخذ في الاعتبار، أنماط الاستهلاك والاستيراد، وإيجاد حلول ابتكارية في هذا المجال.