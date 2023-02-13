محافظ المنوفية يلتقي متبرعا بقطعة أرض لإقامة مدرسة.. ويوجه بسرعة الإجراءات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إدارة المجالس، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طلب مواطن بناحية «بير شمس» بمركز الباجور، حيث يرغب في التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قراريط لإقامة مدرسة تعليم أساسي لخدمة أهالي القرية.

وأعرب محافظ المنوفية عن شكره إلى المتبرع، داعيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، ومثمنا جهود أبناء المحافظة فى الحرص على إقامة مشروعات خدمية لتحقيق النفع العام.

لقاءات محافظ المنوفية بالمواطنين

وفي لفتة إنسانية طيبة، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية، إحداها أسرة مكونة من ثلاثة أطفال أيتام بناحية كفر البتانون ولا يوجد عائل لهم، وأخرى لأرملة بناحية شرانيس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا تعول ثلاثة أطفال، منهم طفل كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس لديها مصدر دخل، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

كما تضمن اللقاء نظر عدد من الطلبات والشكاوى، تنوعت بين طلب عدد من أهالي قرية دراجيل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء يلتمسون تطهير مسقى لخدمة أراضيهم الزراعية، ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بعمل اللازم.

وكلف المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية كفر طنبدى بشبين الكوم يتضرر من منزله الآيل للسقوط ، موجها بتشكيل لجنة لمعاينة المنزل على أرض الواقع، واتخاذ اللازم حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ، ووافق المحافظ على طلب معلم بقرية بهواش يلتمس منحه إجازة جزء من الوقت لرعاية والده المسن نظرا لظروفه الصحية الصعبة.

دراسة شكاوى المواطنين في المنوفية

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الطلبات، تنوعت بين شكوى مواطن بناحية مليج بشبين الكوم، يتضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة لمنزل مخالف، وآخر لمواطن بناحية الدبايبة مركز بركة السبع يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.