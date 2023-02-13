روتاري وجامعة الإسكندرية ينظمان قافلة طبية مجانية في واحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن واحة سيوة ستستقبل قافلة طبية مجانية لكلية طب جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع نادي روتاري، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الجاري.

تخصصات القافلة الطبية

وقال محافظ مطروح، اليوم الأحد، إن القافلة الطبية تتضمن عددا من التخصصات الطبية، منها جراحة عظام وجراحة عامة، وباطنة وأطفال وأنف وأذن وحنجرة ورمد وجراحة مخ وأعصاب ونساء وتوليد وأسنان وأشعة وتحاليل وأمراض جلدية وصيدلية ونظارات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ومجلس مدينة سيوة، إضافة إلى تقديم خدمات إجتماعية بالتعاون مع إدارة الشؤون المجتمعية بسيوة لوصول إلى أكثر الفئات احتياجا وخدمة المزيد من أهالي سيوة.

دعم القافلة الطبية

ووجه محافظ مطروح، في بيان، بضرورة توفير كل سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لنجاح أعمال القافلة في سيوة مع الإعلان عنها لوصول خدماتها إلى أقصى القرى والتجمعات بالواحة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي سيوة، موجها الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الإنسانية الفاعلة لكلية الطب جامعة إسكندرية ونادى روتاري لخدمة أهالى سيوة.