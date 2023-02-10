تحالف العمل الأهلي يوجه قافلة طبية لقرية النواورة بأسيوط.. كشف وأدوية بالمجان

أجرى وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زيارة ميدانية لقرية النواورة، التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، وتوابعها، للوقوف على احتياجاتها وحل المشكلات التي تواجهها، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قوافل طبية وتوعوية

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، في بيان، أنه جرى إطلاق قافلة طبية في عدد من التخصصات تشمل (باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - جلدية - نساء - عظام - رمد - القدم الصحيح)، مع توقيع الكشف وصرف الأدوية بالمجان، وتوفير قياس النظر، إضافة إلى استقبال حالات الغارمين بالقرية للعمل على حلها، والعمل على التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل، وتشمل القافلة التعريف بمبادرة «ازرع»، فضلاً عن توزيع مساعدات اجتماعية على الفئات الأولى بالرعاية بنظام طرق الأبواب، إلى جانب إقامة معرض ملابس بأسعار رمزية، على أن تبدأ القافلة عملها بالقرية يوم الاثنين 13 فبراير.

توعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأضاف التحالف، أن القافلة جاءت بحضور وفد التحالف مع محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ووائل عبد الحي رئيس مجلس محلي قرية النواورة، وتضم كرنفالاً للأطفال، وتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية بالصحة الإنجابية.