قافلة طبية تستهدف 750 مواطنا بقرية «الحرية» في كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم، لأهالي قرية «الحرية» والقرى المجاورة التابعة لمركز قلين، وستستمر غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قافلة طبية شاملة في قلين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وأجرى الكشف الطبي على 750 مواطناً، وشملت 11 عيادة بـ9 تخصصات، «الرمد، الجلدية، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأسنان»، بالتنسيق بين وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية، بالإضافة لمعامل تأمين صحي.

وجرى إجراء التحاليل والكشف وصرف العلاج مجانا ضمن خطة وزارة الصحة المدرجة بإدارة القوافل العلاجية بقرى ومركز قلين، فضلاً عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين.

الارتقاء بالخدمات الصحية

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا، والمحرومة من الخدمات الطبية وبدء توافد المواطنين بالقرية والتوابع، لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب قلين.