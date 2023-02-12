حزب الشعب الجمهوري ينظم قافلة طبية مجانية للمواطنين في الجيزة

نظمت أمانة محافظة الجيزة لحزب الشعب الجمهوري أمانة مركز العياط قافلة طبية وعلاجية بالمجان للمواطنين.

حزب الشعب الجمهوري أمانة الجيزة

وذلك تحت رعاية النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

ولقت القافلة إقبالاً كبيرا من المواطنين حيث تم الكشف والعلاج لأكثر من 4500 حالة في جميع التخصصات التي تمثلت في الجراحة العامة والباطنية والأطفال والعظام والأسنان والنساء والولادة.

قافلة حزب الشعب الجمهوري الطبية

وعلى هامش القافلة الطبية نظمت أمانة الحزب مؤتمرا جماهيريا حاشدا بأهالي العياط الذين تقدموا بالعديد من الطلبات لقادة الحزب.

وأكد المستشار أحمد حبيب خلال كلمته بالمؤتمر، أن حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة الجيزة يعمل على قلب رجل واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين الصحية والغذائية خاصة في كل الفترة العصيبة وغلاء الأسعار.

وأشار حبيب إلى أن الحزب بصدد تجهيز العديد من الشوادر الغذائية المدعمة في شتى أنحاء الجيزة جنبا إلى جنب القوافل الطبية اتساقا مع خطة الأمانة المركزية للحزب ،واختتم المستشار كلمته بتنظيم القافلة وقدم الشكر لكل القائمين عليها.