نقيب المهندسين: جاهزون لتقديم الدعم والمساندة القانونية لكل الأعضاء

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة جاهزة لتقديم الدعم والمساندة القانونية لكل المهندسين الذين يتعرضون لمشاكل مهنية وقانونية، من خلال لجنة المساندة القانونية للمهندسين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسته، وحضور كل من الدكتور فيصل حسنين، وكيل اللجنة، والمهندسة إيمان جابر علام، مقرر اللجنة، والمهندس وسيم جمال، والمهندسة حنان محمد عبدالحميد صادق، والمهندسة منال الملا، أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع أشار نقيب المهندسين إلى أن اللجنة تجتمع لبحث الحالات التي تقدمت للنقابة، قائلًا: «هذه فرصة جيدة أن نؤكد لزملائنا المهندسين ممن لديهم مشاكل أو تعرضوا لأي ظلم من أصحاب العمل، أو التعدي على أي حق من حقوقهم ضرورة التقدم فورًا للجنة حتى تقوم بمساندتهم في مطالبهم المشروعة».

ووجه نقيب المهندسين، الشكر لأعضاء اللجنة، على جهودهم المبذولة في الفترة الماضية لحل مجموعة من المشاكل والسعي لحل مجموعة أخرى.

من جانبه، ثمّن الدكتور فيصل حسنين، دور اللجنة، موضحًا أن نشاطها يسير بشكل جيد منذ تشكيلها وأن اللجنة تعاملت خلال الفترة الماضية مع مجموعة من المشاكل التي تعرض لها المهندسون، وقدَّمت كل الدعم والمساندة القانونية لهم، قائلًا: «أقل شيء نقدمه لأولادنا وزملائنا المهندسين مساندتهم في مشاكلهم القانونية المتعددة، مثل الوفاة أو التعرُّض لإصابات فى أماكن عملهم».

الفصل التعسفي للمهندسين

وكشف «حسنين»، أن محور التوعية القانونية من المحاور المهمة لعمل اللجنة، مؤكدًا أن عمل اللجنة ليس فقط مساندة ودعم المهندسين، ولكن أيضًا ضرورة نشر التوعية القانونية للمهندسين من خلال تنظيم ندوات توعوية وإصدار نشرات لخلاصة العديد من النقاط القانونية التي يجب أن يكون المهندسون على علم ودراية بها من أجل الحفاظ على حقوقهم، كون أن معظم المهندسين ليسوا على دراية كافية بحقوقهم وواجباتهم، لذا يجب تعريفهم بحقوقهم من خلال تبسيط القوانين في بعض النقاط حتى يستطيع المهندس الإلمام والاطلاع على أهم بنود القوانين التي يجب أن يكون على علم ودراية بها حتى لا تضيع حقوقه، مستطردًا: «هناك أمور يجب توعية أبنائنا وزملائنا بها للوصول إلى نتائج مطمئنة للجميع، كون واجبنا ككبار المهندسين توعيتهم بكل تلك النقاط المهمة».

لجنة الدعم القانوني للمهندسين

فيما أوضحت المهندسة إيمان علام، أن اللجنة إحدى اللجان المستحدثة التي تم تشكيلها أول مرة في 2016 خلال فترة مجلس 2014-2018، وتم تشكيلها بناءً على طلب العديد من المهندسين، وكان هناك استجابة فورية من المهندس طارق النبراوي، لتلك الطلبات وتدشين تلك اللجنة.

وأكدت أن اللجنة كان لها دور كبير في مساندة كثير من المهندسين في مشاكل مهنية وقضايا مهمة جدًّا تعرض لها المهندسون في مواقع عملهم، نتيجة تعسف أصحاب العمل، ومحاولة سلب حقوق المهندسين، معربة عن أسفها لإيقاف عمل اللجنة في عهد المجلس السابق، ومقدمة الشكر للمهندس طارق النبراوي، لإعادة واستئناف عمل اللجنة مرة أخرى.

يذكر أن اللجنة تحاول إضافة الكثير من الأنشطة الجديدة لها، بينها التوعية القانونية للمهندسين، مثل قضايا العمل، وكيفية الحفاظ والحصول على حقوقهم، موضحة أن من أهم الموضوعات التي ستولي لها اللجنة أهمية هو مجال السلامة والصحة المهنية، كونه موضوعًا مهمًّا جدًّا في مواقع العمل، وطالبت لجنة المساندة القانونية للمهندسين لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة، المشاركة معها في أعمال اللجنة، لأن هناك الكثير من مواقع العمل لا تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية والتي يجب الالتزام بها طبقًا للقانون والكود المصري.

وفي هذا الإطار، وجّه المهندس طارق النبراوي، دعوة لكافة المهندسين بضرورة اللجوء للنقابة في حالة عدم التزام جهات العمل بقواعد وأساسيات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المهندسين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، حفاظًا على سلامتهم وحياتهم.

يشار إلى أن أحد تعهدات النبراوي في برنامجه الانتخابي هو تقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة للمهندسين في القضايا المهنية، وذلك لدعم المهندسين في أي مشكلات مهنية، ومن مهام اللجنة تقديم الدعم القانوني اللازم للمهندسين الذين يتعرضون للمُساءلة أو العقوبات الإدارية أو القانونية أو أي أشكال تعسفية بالمخالفة للقواعد المعمول بها بالقانون المصري، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم أو المترتبة على أدائهم لأعمالهم مع الجهات المختلفة حتى تثبت براءتهم ويحصلون على حقوقهم. وفي حال صدور أحكام نهائية تتعلق بقضايا الشرف والأمانة أو الفساد الإداري والمالي، تلتزم اللجنة بأحكام القضاء وتحترمها بوصف أن الحكم هو عنوان الحقيقة.