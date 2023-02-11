افتتاح معمل «شنايدر» للتدريب الهندسي في نقابة المهندسين بالإسكندرية

افتتحت نقابة المهندسين المصرية اليوم معمل شنايدر الكتريك للتدريب الهندسى، فى نقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، سبستيان رييز الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر في مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، المهندس كريم علاء الدين مقرر لجنة المعامل بالنقابة العامة وأمين شعبة الهندسة الكهربائية، المهندس محمد ثروت منسق معامل شنايدر الكتريك، المهندس هانى شلتوت نائب رئيس تطوير الحلول بشركة شنايدر الكتريك بشمال افريقيا والمشرق العربي.

وعبر الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن سعادته للتعاون بين نقابة المهندسين من خلال لجنة المعامل بالنقابة العامة ولجنة العلوم الهندسية والتدريب بالنقابة الفرعية وتضافر الجهود بين الجميع ونقابة الإسكندرية من أجل خدمة المهندس ورفع الكفاءه لرفع مهاراته ومواكبة سوق العمل ومن أجل مهنه الارتقاء بمهنة الهندسة.

وأضاف أن شركة «شنايدر» لها تاريخ حافل من العمل والانجازات منذ 180 عامًا، وتحقق طفرات كبيرة لخدمة المهندسين ورفع قدراتهم المهنية وتتعاون مع نقابة المهندسين لتحقيق تعاون ونجاح مشترك.

نقيب المهندسين يؤكد أهمية التعاون مع شركة شنايدر

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن بداية التعاون مع شركة شنايدر منذ عام 2015 وتم استكمال المسيرة فى عهد المهندس هانى ضاحى والآن استكمال مسيرة التعاون بافتتاح معمل الاسكندرية وهو الرابع بعد معمل القاهرة والمنوفية وأسيوط.

ملف التدريب من أهم الملفات لتحقيق نتائج إيجابية في التعليم والإقتصاد

وأكد أن التعاون مع شركة شنايدر استطاع فتح مجالات تعاون آخرى مع كبرى الشركات التى ستعود بالنفع على المهندسين لزيادة ثقل مهاراتهم المهنية مشيرًا الى أن ملف التدريب هو من أهم الملفات التى كانت فى برنامج المجلس لتحقيق اهداف ايجابيه خلال السنوات القادمة.

نقيب المهندسين: التعليم الهندسي ملف مهم جدا

كما أكد نقيب المهندسين أن التعليم الهندسى وشروط القيد فى النقابة هو ملف هام والنقابة تتخذ فيه إجراءات جادة لحماية المهنة ودعا مهندسين الإسكندرية المشاركة فى الجمعية العمومية يوم 10 مارس القادم من اجل حماية المهنة لاعتبار ان التعليم الهندسى هى قضية أمن قومى وهدفنا الدفاع عنها.

الانتهاء من خطة تطوير المعامل

وقال المهندس كريم علاء الدين مقرر لجنة المعامل فى نقابة المهندسين، انه تم استكمال خطة تطوير المعامل وافتتاح معامل جديدة وحل المشاكل والتحديات لخدمة المهندس، موضحًا أنه جار تطوير معملين آخرين فى المحافظات، كما أكد أن الهندسة الكهربائية تسعى لرفع كفاءه المهندس والتدريب، وعقد العديد من الدورات والشراكة مع الشركات الكبرى، وسيحقق ثماره فى الفترة المقبلة.

تدريب 2000 مهندس على احدث الوسائل التكنولوجية

وقال المهندس محمد ثروت منسق شنايدر بالإسكندرية، أن انشاء اول معمل فى النقابة العامة كان منذ 6 سنوات وتم تدريب اكثر من 2000 مهندس على احدث الوسائل التكنولوجية وخريجيه اصبحوا يعملون فى كبرى الشركات الهندسية الكبرى وتم تجهيز معمل آخر فى اسيوط والمنوفية، مؤكدا أن التطوير قائم منذ 5 سنوات وهناك تقييم دائم لكافة الدورات التدريبية.

تعاون شركة شنايدر مع كليات الهندسة

وأشار إلى أن معظم المهندسين العاملين فى مشروع العلمين من قاطني محافظة الإسكندرية وعلى أما أن يستفيدوا من الدورات التدريبية وخدمات معمل شنايدر للاستفادة منها فى حياتهم المهنية، كما أكد انه يأمل بعقد برتوكولات تعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب فى السنوات النهائية.

وقال الدكتور مصطفى الحضرى، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، ان منذ تولى مهمه المجلس من اليوم الأول كان الهدف هو رفع كفاءه المهندس ومكانه المهنه،وتم رفع كفاءة قاعات التدريب التى كانت قاعة واحدة واصبحت حاليا 5 قاعات تدريب مجهزة منا الى الى تنوع فى الدورات التدريبية المقدمة للمهندسين.

أكثر من 86 دورة تدريبية تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية

وأضاف انه بلغ عدد الدورات التدريبية ق اكثر من 86 دورة تدريبية وبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية حوالى 2800 متدرب سواء حديثى أو مهندسين أو طلاب السنوات النهائية، مشيدًا بالتعاون مع معمل شنايدر الذى يتيح دورات تدريبية متطورة وبشهادات معتمدة لخدمة المهنة والعمل الهندسي.

فتح معامل جديدة بالإسكندرية

وقال سبستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر فى مصر وشمال شرق افريقيا والمشرق العربى، انه سعيد بالتعاون مع نقابة المهندسين فى فتح معامل جديدة بالمحافظات المختلفة لتدريب المهندسين وتطوير المجال الهندسى فى مصر من خلال برامج مختلفة تتضمن العديد من الدورات التدريبية التى يلقيها خبراء فى المجال الهندسى للاستفادة منها فى سوق العمل .

2350 مهندس تم تدريبهم على اعلى مستوى

واضاف انه تم تدريب اكثر من 2350 مهندس والدوره التدربيبة تتكون من 20 مهندس من 3 الى 4 دورات على مدار الشهر من خلال 3 معامل هندسية وبدء التعاون منذ عام 2017 والتعاون سيظل مستمر لخدمة المهندسين .

واوضح ان معمل شنايدر بالاسكندرية فيه خدمات مميزة منها مهندسين يجمعون بين الخبرات العملية وسوق العمل والتدريب يكون وفقا للاكواد العلمية والمهنية وبمعدات متوفرة ليست متواجدة فى اى مكان اخر بالاضافة الى شهادة معتمدة من نقابة المهندسين وشركة شنايدر العملية .

خطة مدروسة لفتح معملين اضافيين

وقال المهندس هانى شلتوت، نائب رئيس تطوير الحلول بشركة شنايدر الكتريك بشمال افريقيا والمشرق العربى، انه هناك خطة افتح معملين كل عام لخدمة المهندسين و قدم شكره للقابة لتقديم الدعم وتوفير كل الآليات والوصول للمهندسين وشركاء مختلفين فى سوق العمل وهى عناصر تساهم للنجاح والتطوير.