مدبولي: مصانع الغزل والنسيج تحتاج 30 مليار جنيه للتطوير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ شركة الغزل والنسيج عليها مديونية متراكمة تقدر بنحو 21 مليار جنيه للدولة والضرائب وللتأمينات ومختلف الجهات، وخسائرها متراكمة وتصل لـ 8 مليارات، والدولة كي تستطيع إجراء تطوير حقيقي بهذا النموذج الذي يطبق على كل شركات قطاع الأعمال، واختبار المناسب للتطوير؛ يجب أن يكون ذلك وفق رؤية الدولة وتواجد القطاع الخاص واهتمامه.

وأكّد مدبولي خلال جولته بمحافظة الغربية، أنَّ شركة الغزل والنسيج كي يتمّ تطويرها تحتاج لـ30 مليار جنيه لهذه الشركة القابضة، عبارة عن 8.5 مليار إنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة بمختلف الأفرع للشركة القابضة، بالإضافة لماكينات جديدة بـ650 مليون يورو.

وشرح مدبولي أنّ هناك خطوات مهمة للاستفادة من القطن المصري بدءا من الغزل والنسيج والصباغة كل ذلك يحتاج لهذه المبالغ، مبينًا أنَّ القطاع الخاص المصري غير قادر على القيام للخطوات الأولية وهي الغزل، والقطاع الخاص موجود بصناعة الملابس وبعضها موجود بالنسيج.