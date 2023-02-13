«البترول» توقع مذكرات تفاهم عالمية للتعاون في خفض الانبعاثات الكربونية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بين قطاع البترول وعدد من كبريات الشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا لتعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات والممارسات في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي ودعم الاستدامة وتسويق الخام.

مشروعات الكربون المنخفض

وتستهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شيفرون العالمية التعاون، في بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمشروعات الكربون المنخفض بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة انبعاثات الميثان.

دعم التحول الرقمي

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة IBM العالمية يتم بموجبها الاستفادة من الخدمات الاستشارية المقدمة من الشركة التكنولوجية الرائدة في مجال التحول الرقمي والاستدامة دعما لمساعي الشركات العاملة بصناعة البترول والغاز في هذه المجالات.

وقع المذكرتين ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني وعن شركة شيفرون كريستيان سيفندسن مدير شيفرون في مصر بحضور كلاى نيف رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج بأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وعن شركة IBM تامر ابوالعزم الشريك الاستشاري لشركة IBM بحضور سعد توما مدير شركة IBM للشرق الاوسط وافريقيا ومروة عباس مدير IBM مصر.

اتفاقية للتسويق المشترك بين هيئة البترول وأباتشي الأمريكية

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية للتسويق المشترك مع شركة أباتشي الأمريكية بمصر، والتي وقعها الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة وديفيد تشى نائب رئيس أباتشي ومدير أباتشي مصر بحضور جون كريستمان رئيس أباتشي العالمية، لتصدير حصة الهيئة وحصة أباتشي من خامات خليط قارون إلى السوق العالمي وذلك لأول مرة مما يعود بالنفع على كلا الطرفين ويعزز من قيمة الخام المصري في السوق العالمية، في ضوء حرص قطاع البترول على التعاون والتوافق مع الشركاء الأجانب في مواجهة التحديات والتغيرات العالمية الراهنة التي تحدث في السوق.

مذكرتي تفاهم لمنتدى غاز شرق المتوسط

وعلى جانب آخر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول التوقيع على مذكرتي تفاهم بين منتدى غاز شرق المتوسط EMGF ومنتدى الطاقة الدولي ومرصد الطاقة للمتوسط في إطار عقد شراكات فاعلة بين منتدى غاز شرق المتوسط والمنظمات والكيانات الإقليمية والدولية لتعزيز جهوده في تنمية قطاع الغاز الطبيعي ودفع التحول الطاقي من خلال التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الصلة.

وقع مذكرتي التفاهم، أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط وجوزيف ماكمونيجل الامين العام لمنتدى الطاقة الدولي والدكتورة هدي بن جنات مدير عام مرصد الطاقة للمتوسط.

وتعمل المذكرة التي وقعها منتدى غاز شرق المتوسط مع منتدى الطاقة الدولي علي دفع أطر التعاون لتعزيز الحوار الإقليمي بشأن دعم استدامة ومرونة أسواق الطاقة العالمية وذلك من خلال التعاون في 4 مجالات رئيسية تشمل سياسة أمن واستدامة سوق الغاز والبحث في اتجاهات الاستثمار والتجارة والابتكار في قطاع الغاز، ودعم بناء شبكة الهيدروجين، ودور الغاز في تحول الطاقة.

تعزيز التعاون في قضايا الطاقة

كما تهدف المذكرة الموقعة للمنتدى مع مرصد الطاقة للمتوسط إلى تعزيز التعاون في قضايا الطاقة وتسريع انتقال للطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال تيسير تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات في قضايا الطاقة، وإنتاج وتكنولوجيات الغاز الخالي من الكربون، وأطر التمويل، وكذلك بناء القدرات البشرية والتدريب.