«النواب» يوافق على 7 مشروعات للتنقيب والبحث عن الغاز والبترول 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العمة للبترول وعدد من الشركات الوطنية وشركات عالمية، ووافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «كايرون إيجيبت دلتا ليمتد»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005، للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

مجلس النواب يوافق على 7 مشروعات لوزير البترول

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، خلال استعراض تقرير اللجنة، أهمية الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها وزارة البترول والهيئة العامة، سواء تنشيط التعاقدات القديمة والتعديل على الاتفاقيات، أو التعاقد مع شركات عالمية جديدة بما يدعم توجه الدولة لتنشيط عمليات البحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز، وتعديل الاتفاقية، يُحقق للدولة عائدًا وفوائد عديدة، منها ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط، وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام، وتحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، كما يضخ المقاول، استثمارات جديدة مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، التي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.

وتضمن الاتفاق، أنّ يدفع المقاول لشركة إيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل، إجمالي مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.

ونصت الاتفاقية على انه في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية 18 شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أنّ يتنازل لـ«إيجاس» عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، ويحق لها التنمية والإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها «إيجاس» مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إليها بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.

البحث عن البترول والثروة المعدنية

ووافق المجلس خلال الجلسة أيضًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد إنيرجي إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وعلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما وافق أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزوشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) و مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق إل تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).