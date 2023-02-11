عضو بـ«طاقة النواب»: مصر تكثف عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة تكثف خلال الفترة الحالية عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في الكثير من مناطق الجمهورية، سواء في الأراضي أو في المياه العميقة، مشيرا إلى التعاقد مع شركات عالمية كبرى في إطار التوجه لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة.

مشروع قانون البحث والتنقيب

وأضاف «القطامي» في تصريح لـ«الوطن»، أن البرلمان وافق خلال الفترة الماضية على عشرات القوانين بالترخيص لوزير البترول وهيئة البترول بالتعاقد مع شركات عالمية.

وأشار إلى أن لجنة الطاقة والبيئة سبق وأن وافقت على قانون جديد بالبحث والتنقيب، وتم إعداد تقرير للجنة، حيث يُناقش بعد غد الاثنين بالجلسة العامة، ويتضمن التقرير الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «كايرون إيجيبت دلتا»، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط.

الغاز من أهم مصادر الطاقة

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن الغاز من أهم المصادر الرئيسية للطاقة، ويمثل الأساس لقيام العديد من الصناعات كالبتروكيماويات والأسمدة وغيرهما، وتقوم استراتيجية قطاع البترول في مصر على العمل على زيادة معدلات إنتاج الغاز من خلال تكثيف البحث والاستكشاف واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.

واستعرض التقرير مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «جاز دي فرانس اكسبلوريشن إيجيبت بى.في»، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وقد صدر بهذه االتفاقية القانون رقم 166 لسنة 2005.