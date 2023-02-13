إحالة 188 من العاملين بقطاع الصحة للتحقيق في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة 188 من العاملين للتحقيق

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمدينة الزقازيق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة ، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي..

· عدم تواجد 94 من العاملين بمقر مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

· عدم تواجد 94 من العاملين بمستشفى الحميات بمدينة الزقازيق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب .

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.