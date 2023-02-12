«الصحة العالمية» تدعو لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات زلزال تركيا وسوريا

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، أن المنظمة أطلقت نداء من أجل جمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وفقا لشبكة «العربية نت».

توزيع مساعدات طبية على المناطق المتضررة في سوريا

ونقلت منظمة الصحة العالمية، على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن «غيبريسوس» قوله إن المنظمة وزعت 110 أطنان من المساعدات الطبية على المناطق المتضررة من الزلزال في جميع أنحاء سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال «غيبريسوس» إنه يجرى إجراء تفاوض بشأن إدخال مساعدات إلى المناطق المنكوبة إثر الزلزال في شمال غربي سوريا، مضيفا، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السورية دمشق، أن منظمة الصحة تعمل مع الشركاء لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين من الزلزال.

أمريكا تخفف العقوبات على سوريا

ورحب مدير عام منظمة الصحة العالمية بتخفيف الولايات المتحدة العقوبات على سوريا، كما عبر عن تقديره لحكومة دمشق للسماح بعبور قوافل الإغاثة الأممية، فضلا عن الإجراءات التي تسهل زيادة وصول تلك القوافل للمتضررين.

وقال المسؤول الأممي إنه التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، مضيفا أنهما بحثا قضية المعابر من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الأخير أبلغه بانفتاح دمشق للنظر في معابر حدودية إضافية لإيصال مساعدات لجميع السوريين، كما قال إنه سيزور مناطق شمال غرب سوريا، التي أشار إلى أنها تضررت بشكل أسوأ من تداعيات الزلزال.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر ارتفع إلى نحو 35 ألف قتيل، فضلا عن عشرات آلاف المصابين والمشردين وانهيار آلاف الأبنية، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة غير النهائية خلال الساعات المقبلة، بحسب ما أفادت قناة «العربية» السعودية، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد.