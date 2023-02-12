متحدث «الصحة»: منظومة رصد للوضع الوبائي بهدف الوقاية من أمراض الشتاء

درج فى علم الطب ما يوصف بـ«أمراض الشتاء»، التى تُصيب الأطفال مع بداية فصل الشتاء وتستمر لفترات طويلة، لذلك تستلزم رعاية جيدة ووعياً صحياً أيضاً، وتستعد وزارة الصحة والسكان لهذا الفصل برفع أعلى درجات الاستعداد بجميع المستشفيات وإعلان حالة الطوارئ.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزارة أعدت خطة كاملة لمواجهة أمراض فصل الشتاء، خاصة الأمراض التنفسية.

«عبدالغفار»: توفير كل البروتوكولات العلاجية بكافة مستشفيات الحميات والصدر

واستعرض المتحدث الرسمى لـوزارة الصحة والسكان فى حديث لـ«الوطن» الأمراض المنتشرة فى فصل الشتاء، وأبرزها الإنفلونزا والإنفلونزا الموسمية والفيروس التنفسى المخلوى، ونزلات البرد، مشيراً إلى أنَّ الوزارة توفر كل البروتوكولات العلاجية بها بكافة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وترفع كل المستشفيات حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تطورات، وتوفير الأدوية بكميات كافية، وكذلك أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ومضاعفة أعداد النوبتجية بأقسام الطوارئ.

وأضاف «عبدالغفار» أن الأمراض التنفسية تزداد فى فصلى الشتاء والخريف وتأتى معظمها نتيجة الفيروسات والميكروبات، لافتاً إلى وجود منظومة رصد كاملة للوضع الوبائى للأمراض التنفسية، ومعرفة بؤر الانتشار وكذلك المحافظات والتركيز عليها من رفع توعية وتطعيمات، مشيراً إلى تعامل المواطنين مع نزلات البرد على أنها أمر سهل وكذلك الإنفلونزا الموسمية رغم أنَّها لا تقل خطورة عن كورونا.

«فوزى»: لا تقتصر على الإنفلونزا فقط والإصابة ممكنة بـ«خناق والتهاب رئوى وإكزيما»

ومن جانبها، حددت الدكتورة سارة فوزى أعراض البرد الذى ينتشر أكثر بين أطفال المدارس ومنها الرشح والكحة، ثانى أمراض الشتاء، الفيروس التنفسى الذى يُصيب الجهاز التنفسى والرئتين، والشُعب الهوائية، ويأخذ أكثر من أسبوعين، وأعراضه خطيرة خاصة عند الأطفال الأقل من عامين، ويُصاب به الأطفال الصغار والكبار أيضاً.

لم تقتصر أمراض فصل الشتاء على البرد أو ضيق التنفس، بل تشمل أيضاً مرض الإنفلونزا، وتختلف عن دور البرد العادى، فى كونها تُسبب للطفل ارتفاعاً فى درجة الحرارة، والصداع وكحة «ناشفة»، وسيلاناً فى الأنف، وآلاماً فى الحلق.

كما كشفت عن مرض آخر يُصيب الأطفال فى فصل الشتاء، يُسمى بالـ«الخُناق»، وهو التهاب فى الجزء العلوى من الجهاز التنفسى كالحنجرة والأحبال الصوتية: «الطفل يعانى من كحة رنانة صوتها معروف مع أخذ النفس للداخل وليس الخارج، ودائماً الصوت يحدث فى منتصف الليل نتيجة الجفاف الذى يعانى منه الطفل».

لمعالجة الخناق، قالت الدكتورة سارة فوزى استشارى أمراض مناعية إنه يجب على الطفل استنشاق بخار المياه، أو الذهاب إلى المستشفى لتلقى العلاج السليم، مع ضرورة شرب السوائل الدافئة بصفة مستمرة والحفاظ على كمية مياه معينة فى الجسم. أشهر الأمراض الخاصة بفصل الشتاء، مرض الالتهاب الرئوى، والذى يحدث نتيجة إصابة الطفل بفيروس أو بكتيريا ولم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة، وتفاقمت إلى أن أثرت على الرئتين، وأُصيبت خلايا الرئة بالفيروس وينتج عنه التهاب شعبى حاد، لذلك شددت استشارى الأطفال على ضرورة الاهتمام بالراحة للطفل ومتابعته بدقة مع التهوية الجيدة.

اشتملت أمراض فصل الشتاء على بكتيريا السباحية، وتُسبب التهاباً سريعاً فى الحلق وخاصة الأطفال الأكثر عُرضة للالتهابات، نتيجة عدم تشميس الفراش وتعقيم اللباس والسجاجيد والأسطح، وتؤدى بحسب الدكتورة سارة فوزى، إلى ارتفاع درجة الحرارة والمغص والإسهال، والحمى القرمزية.

أما عن الأمراض الجلدية فى الشتاء فأكثرها شهرة الإكزيما، ويظهر مع الأطفال فى فترة الشتاء، خاصة الجفاف الذى يصيب الجلد، لعدم التعرق وعدم شرب سوائل، فيحدث احمرار فى الجلد، ويزيد مع ارتداء الملابس الشتوية «الصوف»، أيضاً تشقق الشفتين نتيجة التعرض للهواء البارد، منها الرشح والكحة.

ثانى أمراض الشتاء، الفيروس التنفسى الذى يُصيب الجهاز التنفسى والرئتين، والشعب الهوائية، ويأخذ أكثر من أسبوعين، وأعراضه خطيرة خاصة عند الأطفال الأقل من عامين، ويُصاب به الأطفال الصغار والكبار أيضاً.