الرئيس السيسي: جودة التعليم تكلف الدولة 250 مليار دولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه من بين التحديات التي كانت موجودة في الدولة المصرية بعد عام 2011 هي جودة التعليم، شارحًا أنَّه يوجد نحو 25 مليون تلميذ في التعليم الأساسي، وفي الجامعة 3.5 مليون طالب، إذ يتخرج نحو 70 ألف طالب سنويًا وهو ما يتطلب جهدا كبيرًا لضمان تحقيق جودة التعليم، إلى جانب تحدي النمو السكاني، إذ أنَّه خلال 10 سنوات ارتفع تعداد السكان إلى 25 مليون فرد.

وتابع رئيس الجمهورية، خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش فاعليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، أنَّ المسار الذي اتخذته الحكومة يوضح مدى الجهد الذي بذلته من أجل الكفاح لحل أزمة زيادة السكان، مبينًا أنَّ تحقيق جودة التعليم يكلف نحو 250 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تعليم كل طالب يتطلب 10 آلاف دولار، وهذا الرقم غير متوفر حاليًا، موضحًا أنَّه «لا يمكن الإخلال بواجباتي تجاه أولادي الصغيرين وأحفادي من أجل أن يتعلموا في المدارس».

السيسي: قدرات الدولة المصرية تتطلب تريليون دولار سنويًا

وأضاف السيسي أنَّ قدرات الدولة المصرية تتطلب تريليون دولار سنويًا، وهذا المبلع غير متاح، في ظل سعي الحكومات للحل وللتنمية والتطوير، متابعًا «رؤيتي كانت المواجهة بالمبادرات والأفكار»، لافتًا إلى أنَّ المصريين يعيشون على شريط ضيق من أسوان إلى الإسكندرية على مدار 150 سنة، مبينًا أنَّه الشريط المحاذي للنيل، وكان مناسبًا في السابق حينما كان التعداد السكاني 4 ملايين فرد، لكنه ليس مناسبًا في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي نتج عنه تحدي بيئي وتحدي قفي التنمية العمرانية».

السيسي: يمكن التوصل إلى حلول للمشكلات من خلال العمل والتضحية والصبر

واستكمل الرئيس السيسي، أنَّه خلال حديثه مع أحد أشبال كرة القدم قبل أيام، حدثه عن أمنيته في أن يكون مثل اللاعب محمد صلاح، وهو ما ردّ عليه رئيس الجمهورية بقوله: «إن استطعت أن تنشئ مسارًا مشابهًا لمسار محمد صلاح ستستطيع النجاح مثله»، مبينًا أنَّ يمكن التوصل إلى حلول للمشكلات وتحقيق النمو والتقدم من خلال العمل والتضحية، خاصة أن المشكلات لا يمكن حلها في عام أو اثنين أو ثلاث أعوام، بل تحتاج للصبر.