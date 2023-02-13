رئيس الوزراء في جولة داخل مصانع الغزل والنسيج الجديدة بالمحلة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولة ميدانية شملت عددا من المصانع الجديدة الجاري إقامتها، والأخرى الجاري رفع كفاءتها وتطويرها، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك عقب استعراضه للموقف التنفيذي لخطة التطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم.

السيسي وجه بمواصلة تطوير قطاع الغزل والنسيج

بدأ رئيس الوزراء، جولته بـ«مصنع غزل 2»، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات الإنتاج به، إذ جدد تأكيده ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانيات، وصولًا لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج.

وخلال الجولة، أكّد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الزيارة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء لمدينة المحلة الكبرى، اليوم، تأتي في إطار متابعة ما يتمّ تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة لمصانع قطاع الغزل والنسيج، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، وتأكّيداً لاهتمام الدولة بكل أجهزتها بالعمل على دفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الغزل والنسيج، تعظيما لما نمتلكه من مقومات.

وانتقل رئيس الوزراء عقب ذلك لتفقد «مصنع غزل 4»، الذي يأتي ضمن المصانع الجاري تطويرها وإعادة تجهيزها بمختلف الماكينات والمعدات الحديثة، والمستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 15 طنًا يوميًا من الغزول الرفيعة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار مشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، موضحًا أنَّ تلك الجهود تستهدف مضاعفة الإنتاجية لجميع الأنشطة، وذلك من خلال العمل على مضاعفة إنتاج الغزل سنويا من 35 ألف طن إلى 188 ألف طن، وكذا مضاعفة إنتاج النسيج سنويًا من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، وكذا زيادة حجم إنتاج الملابس سنويا من 8 ملايين قطعة إلى 50 مليون قطعة، هذا فضلا عن مضاعفة إنتاج الوبريات سنويًا من ألف طن إلى 15 ألف طن.

إنشاء 5 مصانع جديدة ضمن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنَّ مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير 3 مصانع أخرى، وذلك من خلال إتاحة أكثر من ثلث الاستثمارات للإنشاءات بمشروع التطوير، ونحو نصف الاستثمارات لتوفير الماكينات والمعدات الجديدة، مؤكّداً في هذا الصدد على المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذا برامج تدريب العاملين على تلك الماكينات الحديثة.

كما زار رئيس الوزراء، ومرافقوه مصنع «غزل 1»، إذ أشار الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، إلى أنَّ هذا المصنع يأتي ضمن المصانع الجديدة التي يتمّ إقامتها في إطار مشروع تطوير الشركة، ويُعد هذا المصنع أكبر مصنع للغزل في العالم، إذ يقام على مساحة 62 ألف م2، ومن المقرر أن يضم أحدث المعدات والماكينات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، إلى جانب قدرته على التعامل مع مختلف أنواع الأقطان، وخاصةً طويل التيلة وفائق الطول، بما يسهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، مضيفاً أنَّه من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 34 طن/يوم غزول رفيعة وسميكة.

وتابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء مجمع مصانع التحضير والنسيج والصباغة، إذ أشار الدكتور أحمد شاكر إلى أنَّ هذا المجمع يقام على مساحة 104.2 ألف م2، ومن المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 136 ألف متر أقمشة ملايات و37 طن أقمشة وبريات.

موقف محطات ترطيب الهواء

كما تابع رئيس الوزراء كذلك موقف محطات ترطيب الهواء سواء التي يتمّ إنشاؤها، أو التي يتم رفع كفاءتها، وذلك ضمن تنفيذ أعمال مشروع التطوير.

كما زار مدبولي، ومرافقوه مركز التدريب والتطوير بالشركة، واستمع الى شرح من الدكتور أحمد شاكر، حول ما تمّ من أعمال تطوير لمركز التدريب، وأوضح أن المركز يضم نماذج من الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية، يتم تأهيل وتدريب العاملين على استخدام تلك الماكينات الجديدة والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في قطاع الغزل والنسيج.

وشملت الجولة بمركز التدريب تفقد مختلف المعامل الخاصة بالغزل، والنسيج، وكذا معمل مراقبة الجودة، ومعمل التجهيز.

وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده أرجاء عدد من المصانع على إجراء حوارات مع العاملين بها، حول أعمال التطوير الجارية لمختلف مصانع الغزل والنسيج، والتي تتضمن توريد وتركيب العديد من المعدات والماكينات الحديثة، وما يتم تنفيذه من برامج تدريبية متنوعة لكل العاملين على تلك المعدات والماكينات، مثنياً على الجهود المبذولة من جانبهم للتعامل مع مختلف الأمور المتعلقة بتطوير وتحديث هذا القطاع المهم، وذلك بما يتواكب مع ما تنفذه الدولة من خطة تطوير متكاملة في هذا الصدد، كما حرص رئيس الوزراء خلال الجولة على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمصانع.

وفي ختام جولته، أكّد رئيس الوزراء أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة التي يتمّ إقامتها وما يتعلق بتجهيزها بالمعدات والماكينات الجديدة الحديثة، أو تلك المصانع الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمسارات الداخلية، وذلك بما يسهم في سهولة ويسر حركة التنقلات داخل الشركة التي تشهد العديد من أعمال التطوير.