بطولات زلزال تركيا شعاع نور وسط ركام الأنقاض.. شجاعة آباء ومسعفون وممرضات

أحداث كثيرة ومشاهد مؤلمة ولحظات إنسانية شهدها زلزال تركيا وسوريا منذ السادس من فبراير الجاري، ما حدث كانت نتيجة قوة الزلزال وما تبعه من هزات أرضية وصلت لأكثر من 2000 هزة، وكانت قوته لـ7.7 درجة على مقياس ريختر، هنا ظهرت بطولات مختلفة من المواطنين أبرزها أب سوري ينقذ زوجته وبناته الـ5، فضلا عن موقف ممرضات في أحد مستشفيات تركيا، حينما أقدمن على إنقاذ طفل رضيع، وبطولات المنقذين.

أب ينقذ أسرته رغم انهيار المنزل

في مدينة حماة السورية، وقت حدوث الزلزال، انهار جزء من أحد المنازل على الأسرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأب تمكن من إنقاذ زوجته وبناته، بعد أن اكتشف أن الدرج انهار تماما ولا يوجد طريقة للخروج، اتجه على الفور إلى شرفة منزله وقام بإنزال أسرته إلى الشارع عن طريق ربطهم بحبل، وفق ما روي في وسائل الإعلام السورية.

المسعفون.. أبطال وسط ركام الأنقاض

وطوال الليل والنهار، لم يرتح أو يتوقف المسعفون عن إخراج الضحايا والمصابين جراء الزلزال، فبكل قوتهم وتحت درجات الحرارة المنخفضة، خاطروا بحياتهم لمحاولة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وسطروا بطولات لن تنسى، حيث أخرجوا عشرات الأطفال بعد أكثر من 100 ساعة على وقوع الزلزال.

وليس الأطفال فحسب، بل كان للمنقذين دورا كبيرا في تقليل أعداد الوفيات من الشباب والرجال، وتعاملوا مع المصابين بحذر واحتفت بهم وسائل الإعلام المحلية والعالمية، فوسط مآسي الزلزال، كان المسعفون بارقة الأمل التي ظهرت من بطن المعاناة.

بطولة ممرضات بمستشفى تركي.. ضحوا بأرواحهن للحفاظ على أطفال رُضع

وخلال الزلزال، لم تسرع الممرضات وتهربن من المستشفى تجنبًا لسقوطه، فكان الاهتزاز ضخمًا تتحرك على إثره الحضانات والأجهزة، فدخل الممرضات الغرفة وأمسكن بالحضانات تجنبًا لسقوطها، وقامن بتثبيتها في مكانها إذ خاطرن بحياتهن لإنقاذ أرواح الأطفال، بحسب صحيفة «مترو».

الممرضات نقلن الأطفال إلى مكان آمن.. واحتفاء بهن

وبحسب «العربية»، فإحدى الممرضات تدعى «شيما»، وكانت برفقة زملائها بالمستشفى، ووقت الشعور بالهزات الأرضية، ركضن إلى قسم الأطفال لإخراج من فيه ونقلهم إلى مكان آمن.

وعبر وسائل الإعلام العالمية، تم الإشادة بما فعله الممرضات أثناء الزلزال، وانتشر فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة بمستشفى غازي عنتاب التركية، والممرضات يقومن بدور البطولة، وحينها، لم يكن هناك موظفين في المستشفى سواهم، وأعجب العديد من رواد مواقع التواصل بهن وعلقوا: «الممرضون رائعون، في وقت يهرب كل شخص للإبقاء على حياته.. ضحى هؤلاء بحياتهم».