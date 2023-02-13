تطورات زلزال تركيا المدمر.. أكثر من 31 ألف قتيل واستمرار المساعدات

تطورات سريعة ومتلاحقة في الكارثة التي لحقت بتركيا على إثر الزلزال المدمر الذي هز البلاد فجر يوم الاثنين الماضي، وبعد 8 أيام من عمليات البحث عن الضحايا والناجين، أعلنت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية، المعروفة باسم «أفاد»، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 31 ألفًا و643 قتيلًا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى نحو 37 ألفًا، وفي وقت سابق، وتمكنت السلطات التركية، بمشاركة فريقي الإنقاذ البحريني والعماني، من انتشال سيدة من تحت الأنقاض بعد 176 ساعة من الزلزال في «هطاي» الواقعة جنوب البلاد.

من جهته، أنشأ الجيش التركي، 19 قاعدة دعم لوجستي في مناطق الزلزال المدمر، جنوبي البلاد، بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين في أسرع وقت ممكن، وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، هبطت طائرتان تابعتان لوزارة الدفاع الإندونيسية، على متنهما فرق إنقاذ ومعدات ثقيلة وخفيفة ومساعدات إنسانية في «مطار أضنة».

اعتقال 31 شخصا في ولاية «ملاطية»

وأمرت السلطات التركية، اعتقال 31 شخصًا في ولاية «ملاطية» الواقعة بمنطقة شرق الأناضول، في إطار قضية المباني المدمرة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أضرار بنحو 70.8 مليار دولار

وفي وقت سابق من اليوم، توقع «اتحاد الشركات» التركي، أن يؤدي زلزال تركيا المدمر إلى خسارة في الاقتصاد تزيد عن 84 مليار دولار «حوالي 10%»من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما توقع «اتحاد الشركات» التركي، تسبب الزلازل في أضرار بنحو 70.8 مليار دولار للمباني السكنية وخسارة أخرى 10.4 مليار دولار في الدخل القومي، مضيفًا في تقرير، أن الخسارة في القوى العاملة ستكلف الاقتصاد 2.9 مليار دولار.