مشهد محزن لشاب يمسك فستان عروسه الراحلة في زلزال تركيا «فيديو»

أحدث زلزال تركيا وسوريا المدمر، حالة من الحزن الكبيرة لدى الكثير من المواطنين الذين فقدوا عائلاتهم وأقاربهم في الواقعة المؤسفة، ومنهم من فقد أصدقائه، ففي يوم الإثنين الماضي، استقيظ العالم بأثره على كارثة مروعة بعد حدوث زلزال مدمر في الدولتين، تسبب في مقتل الآلاف وإصابة أكثر من 80 ألف شخص.

شاب يبكي بحرقه على وفاة خطيبته

ووثقت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الحزن التي تسيطر على سكان الدولتين، وتداول رواد السوشيال ميديا، صورة مؤثرة ومؤلمة، لشاب تركي يدعى «أوزان»، يحمل قميص خطيبته التي لقت مصرعها تحت الأنقاض، وكان من المقرر أن يُعقد حفل زفافهما في مايو المقبل.

العروس ماتت بعد 5 أيام من الزلزال

وبحسب ما ذكرته قناة «العربية»، كان الشاب يبكي بحرقه ولديه أملًا في خروج خطيبته «زينب» البالغة من العمر 24 عامًا، حية من تحت الأنقاض، ولكن بعد مرور 5 أيام خرجت جثة يزفها إلى مثواها الأخير، ولم يبق منها إلا قميص يحمل ذكراها.

#adıyaman Ozan’ın elinde gömleğini koklayarak beklediği nişanlısı Zeynep’in nişan albümü… pic.twitter.com/SNlfi0Puyv — Rabia Çetin (@cetinrabiaaa) February 13, 2023

ويذكر أنّ زلزال شرق المتوسط، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وضرب تركيا وسوريا وتسبب في مقتل 35 ألف شخص تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 80 ألفًا، وتدمير آلاف من المباني السكنية.