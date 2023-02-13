زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب «جزر كرماديك» جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، «جزر كرماديك» الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 400 كيلو متر.

وتبعد «جزر كرماديك»، نحو 1000 كيلو متر شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وأضاف مركز «الزلازل الأورومتوسطي»، أنّ مركز زلزال «جزر كرماديك» وقع على مسافة 978 كيلومترا جنوب «نوكو ألوفا» عاصمة مملكة تونجا و959 كيلومترا شمال «خليج هيكس» بمنطقة جيسبورن بالجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وكانت عاصفة استوائية، اجتاحت في وقت سابق شمال نيوزيلندا، وتسببت في قطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان رئيس وزراء البلاد، كريس هيبكينز، بين آلاف العالقين في مدينة «أوكلاند» الشمالية بعد تسبب الطقس في توقف الرحلات الجوية، فيما رفعت السلطات حالة الطوارئ، في 5 مناطق في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وأعلنت الحكومة في نيوزيلندا، حزمة مساعدات بقيمة 11.5 مليون دولار نيوزلندي «7.25 مليون دولار» للمساعدة في جهود التعافي.