كواليس جريمة قتل شاب في أسيوط.. المتهمان استدرجاه وأنهيا حياته

لاحظت الأسرة تغيب «محمد» الشاب الثلاثيني عن منزله، وبذلوا محاولات للبحث عنه هنا وهناك دون جدوى، حتى أنهم بحثوا عنه في القرى والمدن المجاورة ولم يصلوا إلى أي أثر له، تسلل الشك إلى قلب أسرته، فتوجهوا إلى قسم شرطة أبنوب بأسيوط وحرروا محضرًا بالواقعة.

العثور على جثة الضحية

شك وقلق خوف على مصير الشاب لم يفارق أسرته، فتوجهوا إلى قسم الشرطة وقاموا بتحرير محضر حتى بدأ رجال الشرطة في تكثيف جهودهم لكشف غموض تغيب الشاب، تحريات مكثفة وتفريغ كاميرات في محيط المنزل وفى القرية والقرى المجاورة، وبعد ساعات قليلة من تحرير المحضر يتمكن رجال الشرطة من العثور على جثة الشاب مقتولا وملقى في إحدى المناطق بدائرة القسم ويتم ضبط المتهمين مرتكبي الجريمة.

الجثة كانت ملقاة أرضًا وكان الضحية يرتدي كامل ملابسه مع وجود آثار طعنات في أماكن متفرقة من جسده ودماء تتساقط من الجثة، ومع ضبط المتهمين تبين أنهما شخصان يقيمان في منطقة أبنوب بأسيوط، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة.

اعترافات المتهمين في القضية

«إحنا استدرجناه من المنطقة اللي عايش فيها لمنطقة بعيدة عن عيون الناس، وضربناه بالسكين لغاية ما وقع في الأرض ومات، وبعد كدة هربنا بالدراجة النارية قبل ما حد يمسكنا»، بتلك الكلمات اعترف المتهمان بجريمتهما عقب مواجهتهما بالأدلة والتحريات التي تثبت قيامهما بها.

وانتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وأجرت مناظرة لجثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها.