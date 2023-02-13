استقرار أسعار زيت النخيل وسط مخاوف تراجع الإنتاج عالميا

ذكرت شركة مسح البضائع «إنترتيك» أن صادرات منتجات زيت النخيل للفترة من 1 إلى 10 فبراير ارتفعت أكثر من 39% مقارنة بالشهر السابق، إذ جرى تداول العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي حول 3900 رينجيت ماليزي للطن، حيث يواصل المستثمرون تحقيق التوازن بين توقعات العرض والطلب.

ارتفاع مخزونات زيت النخيل

في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات زيت النخيل الماليزي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في يناير، بزيادة 3.3% عن ديسمبر إلى 2.27 مليون طن، وفقًا لبيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.

تراجع الإنتاج المحلي

على صعيد الإنتاج، انخفض الإنتاج المحلي بنسبة 15% تقريبًا إلى 1.39 مليون طن في يناير، وهو أقل كمية خلال عام تقريبًا، حيث عرقلت العواصف الاستوائية والفيضانات الحصاد.

من ناحية أخرى، قالت إندونيسيا المنافسة الأكبر إنها ستراجع نسبة حصتها من تصدير زيت النخيل وسط ارتفاع أسعار زيت الطهي المحلي.

تاريخيًا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 في مارس 2022 مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع، وزادت من الطلب العالمي نتيجة مخاوف حدوث أزمة إمدادات.

من المتوقع أن يجرى تداول زيت النخيل عند 3758.82 رينجيت ماليزي بحلول نهاية هذا الربع، وعند 3286.32 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة تريدينج إيكونوميكس.

في ديسمبر الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 4100 رينجيت ماليزي للطن في ديسمبر، بدافع من علامات الطلب القوي على الصادرات المستثمرين إلى الاندفاع لعقد صفقات جديدة.

وتشكل كل من إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا.