أسعار زيت النخيل تتراجع عالمياً بسبب مخاوف ضعف الطلب

أظهرت بيانات شركات الشحن الدولية أن صادرات ماليزيا من زيت النخيل - وهي ثاني أكبر منتج في العالم - تراجعت خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير بنسب تراوحت بين 44.6% و51% عن الشهر السابق، مع تباطؤ الشحنات إلى الهند والصين.

توقف الصادرات الماليزية

وحذرت ماليزيا مؤخرًا من أنها قد تتوقف عن تصدير زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي ردًا على قانون جديد يهدف لحماية الغابات من خلال تنظيم صارم لبيع زيت النخيل.

وتوقع «أنفي نج»، الرئيس الإقليمي لأبحاث المزارع في شركة الأبحاث «سي جي إس»، أن يرتفع إنتاج ماليزيا بنسبة 3.3٪ إلى 19.1 مليون طن هذا العام، حيث من المرجّح أن تتراجع مشكلات نقص العمالة فى منتصف عام 2023.

وكانت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، أعلنت أن منتجي زيت النخيل لا يمكنهم الآن تصدير سوى 6 أضعاف متطلبات المبيعات المحلية لضمان إمدادات محلية وفيرة، فيما توقع المسؤولون الإندونيسيون ضعف الإنتاج الموسمي في الربع الأول من العام الجاري مع تمديد سياسة للسماح باستيراد الزيوت النباتية مثل زيوت النخيل.

وخسرت أسعار زيت النخيل أكثر من 10% خلال التقلبات التي شهدها العام الماضي، وبحسب توقعات منصة «تريدينج إيكونوميكس»، يتم تداول زيت النخيل عند 3664.54 رينجيت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، ومن المتوقع أن يتم التداول عند 3209.92 في غضون 12 شهرًا.

وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويبلغ حجم العقد الآجل 25 طنًا ويتمّ تداوله في بورصة ماليزيا.