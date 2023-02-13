  أقوى زلزال في العالم بلغت قوته 9.6 بمقياس ريختر.. تعرف على مكانه

يعد زلزال فالديفيا عام 1960 أو زلزال تشيلي العظيم في 22 مايو 1960 هو أقوى زلزال في العالم تم تسجيله على الإطلاق، وقد وصفت دراسات مختلفة قوته بحوالي 9.4 إلى 9.6 بمقياس ريختر، واستمر حوالي 10 دقائق، وتسبب في حدوث موجات تسونامي أثرت على جنوب تشيلي ، وهاواي ، واليابان ، والفلبين ، وشرق نيوزيلندا ، وجنوب شرق أستراليا ، وجزر ألوتيان.

فالديفيا هي الأكثر تضررًا بسبب أقوى زلزال في العالم على مقياس ريختر

كان مركز هذا الزلزال الضخم بالقرب من مدينة لوماكو، على بعد حوالي 570 كيلومترًا جنوب سانتياجو عاصمة تشيلي، وكانت مدينة فالديفيا هي الأكثر تضررًا، وتسبب أقوى زلزال في العالم على مقياس ريختر، في حدوث موجات تسونامي محلية ضربت بشدة الساحل التشيلي ، مع موجات تصل إلى 25 مترًا، وتحركت موجات تسونامي عبر المحيط الهادئ ودمرت جزر هيلو، وهاواي، حيث تم تسجيل موجات يصل ارتفاعها إلى 10.7 متر على بعد 10 آلاف كيلومتر من مركز الزلزال، الذي قدرت قوته بحوالي 4 إلى 9.6 على مقياس ريختر

خسائر أقوى زلزال في العالم على مقياس ريختر

كانت حصيلة القتلى والخسائر المالية الناجمة عن أقوى زلزال في العالم على مقياس ريختر الذي قدرت قوته بحوالي 4 إلى 9.6، وحينها وتم نشر تقديرات مختلفة للعدد الإجمالي للقتلى من الزلزال وأمواج تسونامي، والتي تتراوح بين 1000 و 6000 قتيل، وقدرت مصادر مختلفة التكلفة النقدية التي تراوحت بين 400 مليون دولار و 800 مليون دولار (أو 4.01 مليار دولار إلى 8.021 مليار دولار بحسب تقديرات عام 2022 ، مع حساب معدل التضخم).