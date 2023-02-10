أستاذ بالبحوث الفلكية يوضح حقيقة حدوث تسونامي في تركيا بسبب الزلزال

قال الدكتور محمد عبدالحي، الأستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلازل مرتبطة بعدد من الظواهر الطبيعية بينها الانزلاقات الأرضية التي تحدث نتيجة الهزات العنيفة كما حدث في سوريا وتركيا، وتنتج هذه الانزلاقات عن الزلزال في منطقة تضم تضاريس غير منتظمة.

الظواهر الطبيعية المصاحبة للزلازل

وأضاف الأستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من بين الظواهر المصاحبة للزلازل، التسونامي، إذا كان مركز الزلزال في البحر، لافتاً إلى أن حدوثه نتيجة انهيار الصخور الأمر الذي يعمل على تحريك المياه واضطراب حركتها، بالإضافة إلى أن حدوث التسونامي مرتبط بشدة الزلزال فإذا كانت درجته أكثر من 6 بمقياس ريختر كما حدث في تركيا فمن المتوقع حدوثه.

حرائق نتيجة للزلزال

وأوضح «عبدالحي»، أن نشوب الحرائق من الظواهر التي تصاحب الزلازل نتيجة تساقط الأعمدة الكهربائية، مشيراً إلى حدوث ظاهرة تسمي «تسييل في التربة»، تُفقد فيها الصلابة وتظهر الحفر، مشددا أن حدوث التسونامي لن يؤثر على مصر لأنها بعيدة جداً عن تلك الظواهر ولا داعي للخوف.