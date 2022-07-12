زلزال بقوة 7 ريختر يضرب جزيرة القيامة في تشيلي

هز زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جزيرة القيامة في تشيلي، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجزيرة الفصح أو جزيرة القيامة هي جزيرة وإقليم خاص لدولة تشيلي تقع في جنوب شرق المحيط الهادئ.

اليونسكو صنفت جزيرة القيامة كموقع تراث عالمي

وتشتهر الجزيرة بما يقرب من ألف تمثال ضخم تسمى مواي، التي أنشأها شعب رابا نوي الأوائل.

وعام 1995، صنفت اليونسكو جزيرة القيامة كموقع تراث عالمي، مع جزء كبير من الجزيرة المحمية داخل حديقة رابا نوي الوطنية.