تأجيل دعوى إنشاء لجنة لوضع ضوابط أخلاقية للمهن التمثيلية لـ14 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي، والتى يطالب فيها بإنشاء لجنة لوضع ضوابط أخلاقية وأدبية ودينية للمهن التمثيلية، يخضع لها كل ممثل في كل الأعمال الفنية داخل أو خارج مصر ووفق تصريح خاص من النقابة، لجلسة 14 مايو المقبل.

اختصمت الدعوى التى اختصمت كلًّا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المهن التمثيلية، وحملت رقم 76/29047.

أعمال فنية لا ترقى إلى مستوى طموح المواطن

وقال أيمن محفوظ، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور أعمال فنية لا ترقى إلى مستوى طموح المواطن، وجرى التعاون مع بعض المنصات المشبوهة لنشر الفسق والفجور والتعاطف مع المساوئ الأخلاقية من أجل خدمة أغراض مشبوهة كمثال فيلم «أصحاب ولا أعز».

وأضاف مقدم الدعوى: نقدم هذا الطعن على قرار نقيب الممثلين السلبي بعدم وضع ضوابط للمعايير الأخلاقية والوطنية التي يجب أن يلتزم بها الفنان قبل تقديم أي عمل فني بضرورة حصول الفنان على تصريح للفنان داخل وخارج مصر من نقابة الممثلين قبل مشاركة أي فنان في عمل تمثيلي سنيمائي أو مسرحي.

الأسرة أساس المجتمع

وأوضح أن المادة 10 من دستور مصر تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمة المواد 31، 47، 48، 50، 51 من دستور مصر، التزام الدولة باتخاذ التدابير للفضاء المعلوماتي والإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون، وحماية الهوية الثقافية.