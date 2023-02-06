مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين محافظة سوهاج والتأمين الصحي على مليوني جنيه

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية بحفظ النزاع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة بسوهاج، بخصوص إلزام المحافظة بسداد مبلغ مقداره 2 مليون و378 ألف و800 جنيه قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي على الطلاب المقيدين لدى المديرية بالمحافظة عن الأعوام الدراسية 2003/2004، و2004/2005، و2005/2006 مضافا إليه الفوائد القانونية المستحقة عليه بمقدار(4%) من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

لجنة محاسبية بين الجهتين

وكلفت الجمعية طرفي النزاع بتشكيل اللجنة المشار إليهما بتشكيل لجنة محاسبية في البداية، بيد أن الأوراق خلت مما يفيد قيام الجهة عارضة النزاع (التأمين الصحي)باتخاذ أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب الكتابين رقمي (666) المؤرخ 25/5/2022، و(1002) المؤرخ 21/7/2022.

عدم موافاة الجمعية العمومية بتقرير النزاع

وتضمن الكتاب الأخير الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أن الجهة طالبة عرض النزاع على الرغم من ذلك نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية، مما يستوجب حفظه، دون أن يغل ذلك يد الجهة طالبة العرض عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما تراه في حينه.