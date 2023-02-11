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المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة تقد دعما غير محدود للصناعة

كتب:

شريف سليمان
06:55 م | السبت 11 فبراير 2023
السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء

السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن جدول اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كل أسبوع لا يخلو من عدة اجتماعات تستهدف القطاع الصناعي تحديدا، حيث يلتقي المصنعين ويتعرف على طلباتهم ومشكلاتهم ويتخذ قرارات فورية: «دعم لا محدود من الدولة للقطاع الصناعي».

توجيهات بتذليل العقبات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «يصدر توجيهات لكل الوزارات المعنية بتذليل كل العقبات والمشكلات التي تعوق القطاع الصناعي، كما يجري جولات في نهاية الأسبوع يوم السبت ويستهدف أن تكون مختصة بالشق الصناعي».

جولات رئيس الوزراء تشهد تفقد المصانع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء ، أن جولات رئيس الوزراء تشهد تفقد المصانع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة، لأن الصناعة عمود فقري للاقتصاد المصري: «أريد من المواطن المصري عندما يسمع كلمة مصنع جديد أن يتذكر 3 أشياء مفيدة جدا، وهي المنتجات، فرص العمل حيث تفتح المصانع مئات وآلاف البيوت، والفائدة الثالثة هي التصدير والحصول على العملة الصعبة، حيث نحتاج إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة».

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