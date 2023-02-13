وفاة عامل في مستشفى بالغربية بعد 15 يوما من رحيل والده.. «حزن عليه»

لفظ شخص يدعى محمود عبده الصباغ، عامل في مستشفى المبرة بطنطا، أنفاسه الأخيرة، عقب إصابته بنزيف في المخ دخل على إثرها للعناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، وذلك حزنا على وفاة والده منذ ما يقارب 15 يوما، وتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وقال ماهر الصباغ، شقيق الراحل، في حديثه لـ«الوطن»، إن المتوفى شقيقه الأصغر، ويبلغ من العمر 42 عاما، ومقيم بقرية منشأة جنزور التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، ويعمل عاملا في مستشفى المبرة، ومتزوج ولديه 3 أطفال في مراحل دراسية مختلفة، أكبرهم في المرحلة الإعدادية وأصغرهم في الابتدائية.

رحل حزنا على والده

وأضاف «الصباغ»، أن شقيقه لحق بوالده بعد أسبوعين من وفاته حزناً على فراقه، حيث تعرض لجلطة في المخ نقل على أثرها إلى المستشفى، «فجأة لقيناه وقع على الأرض»، مشيرا أنه في الأيام الأخيرة كانت تسيطر عليه حالة من الحزن نظراً لتعلقه الشديد بوالده، مؤكدا أن شقيقه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية.

تشييع جثمان الراحل

وتابع أنه تم تشييع الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن، وأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الحاجة فاطمة حسنين في قرية منشأة جنزور، وتم دفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرته وأقاربه.