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وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم بالغربية.. «أزمة قلبية مفاجئة»

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
10:58 ص | السبت 11 فبراير 2023
وفاة شاب بأزمة قلبية

وفاة شاب بأزمة قلبية

توفي شاب في العقد الثالث من العمر، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء لعب كرة القدم برفقة عدد من أصدقائه في إحدى ملاعب قرية كفر العرب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

أزمة قلبية مفاجئة 

قال إبراهيم سليمان، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى عصام منصور جاد، ويبلغ من العمر 27 عاما، ومقيم بقرية كفر العرب، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالأمس متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته كرة القدم داخل أحد ملاعب القرية، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تشييع الجثمان

وتابع «سليمان» أن المتوفى أصغر أشقائه، وكان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، واعتاد ممارسة رياضة كرة القدم، يوم الجمعة من كل أسبوع، برفقة عدد من أصدقائه، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب الانتهاء من صلاة الظهر من مسجد زين العابدين بالقرية، وذالك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح الدفن.

 

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