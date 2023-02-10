مأساة وفاة عريس في شهر العسل بالرحاب.. سقط في الحديقة بسبب أزمة قلبية

بعد إتمام مراسم الزفاف داخل قريتهم بمنطقة فايد بالإسماعيلية، وسط حفل زفاف حضره الأهل والأقارب، توجه إبراهيم 35 عاما، وزوجته إلى منطقة الرحاب بالقاهرة لقضاء شهر العسل، وفي صباح ذلك اليوم وأثناء قيامهم بلعب الكرة داخل حديقة موجودة أثناء شقتهم المستأجرة بالرحاب، فجأة سقط إبراهيم أرضًا في أرضية الحديقة، واضعًا يديه على قلبه.

الزوجة تصرخ

لفت ذلك انتباه زوجته التي أسرعت حوله للاطمئنان عليه وتردد «مالك يا إبراهيم» ولكنه لم يتلفظ بكلمة، تجمع الأهالى على صرخات الزوجة، حملوه وتوجهوا به إلى مستشفى القاهرة الجديدة ولكن بمجرد وصولهم به إلى المستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه أخبرهم الطبيب أنه قد فارق الحياة، وتعالت صرخات الزوجة فى طرقات المستشفى.

صدمة

وبمجرد أن علمت أسرة إبراهيم حتى حضروا من الإسماعيلية إلى الرحاب، وسط صدمة سيطرت على وجوه الجميع، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المتوفى، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة وأمرت بانتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهرى تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان للأسرة.