طريقة معرفة أماكن إجراء تحليل الزواج في مصر 2023 وأسعارها

حددت وزارة الصحة والسكان، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، عددًا من التحاليل والفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج والتي يبدأ العمل بها هذا الأسبوع، لذا يزداد البحث عن أماكن تحليل الزواج في مصر 2023 لإجرائها لإتمام الارتباط بشريك الحياة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن تحليل الزواج في مصر 2023.

أماكن تحليل الزواج في مصر 2023

يمكن إجراء تحليل الزواج في مصر في جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية والمحافظات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 303، لعمل الفحوصات اللازمة المطلوبة.

وعلى الراغبين في معرفة أماكن إجراء تحليل الزواج في مصر التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها على الرقم 105 للتساؤل والاستفسار ومعرفة أقرب وحدة صحية يمكن إجراء التحاليل المطلوبة بها والحصول على الشهادات.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية، على أسعار التحاليل الطبية والتي جاءت كالتالي:

أسعار التحاليل قبل الزواج

قيمة تحليل فيروس الالتهاب الكبدي B-C بسعر يصل إلى 35 جنيهاً.

تحليل فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV بسعر يصل إلى 35 جنيهاً

سعر تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي بسعر يصل إلى 80 جنيهاً.

سعر تحليل اختبار فصائل الدم 15 جنيهاً.

تحليل نسبة الهيموجلوبين 15 جنيهاً

تحليل سكر الدم يصل إلى 10 جنيهات

ونص القرار على أنه سيتم يتم إبلاغ المأذونين والتشديد عليهم بعدم إتمام الإجراءات إلا بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، وإجراء الفحوصات اللازمة.