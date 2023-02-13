«الصحة» تكشف أسعار تحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأسعار المتعلقة بفحوصات وتحاليل المقبلين على الزواج، برقم 22 لسنة 2023 القائمة الكاملة لأسعار فحوصات المقبلين على الزواج.

أسعار فحوصات المقبلين على الزواج

- فحوصات الالتهاب الكبدي سي وبي والليزر بـ35 جنيها.

- فحوصات التلاسيميا وفقر الدم بـ80 جنيها.

- فحوصات سكر الدم بـ10 جنيهات.

- قياس نسبة الهيموجلوبين بـ15 جنيها.

- اختبار فصائل الدم 15 جنيها.

- اختبار rh بـ25 جنيها.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعلن التفاصيل الكاملة لمبادرة الرئيس المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة لفحص المقبلين على الزواج، في 303 وحدات صحية موزعة على محافظات الجمهورية كافة.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أماكن فحوصات المقبلين على الزواج داخل الواحدات الصحية، المزودة بمعدات وأجهزة خاصة بالمبادرة لإجراء فحوصات وتحاليل المقبلين علي الزواج.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ المبادرة لا تتوقف عند إجراء الفحوصات الطبية فقط، بل تقديم المشورة الخاصة بالمقبلين على الزواج ورفع مستوى وعيهم، موضحا أنّ الشهادات الصحية المقرر استلامها مؤمنة ولا يمكن تزويرها.