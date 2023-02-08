رئيس حزب البيئة العالمي لـ«القاهرة الإخبارية»: زلزال تركيا لا علاقة له بما حدث في لبنان وفلسطين وسوريا

أكد الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، أن كوكب الأرض كله في خطر ولا توجد منطقة في العالم آمنة، لأن دخول المذنب الأخضر في أول شهر فبراير بالقرب من المجموعة الشمسية هو المسؤول الأول والأخير عن مجموع الهزات التي تتعرض لها الكرة الأرضية في هذه الفترة.

الزلازل وتبادل الضغط العالي

وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهزات التي حدثت في أمريكا وروسيا وعلى حدود الصين وغيرها ترجع إلى تأثير الضغط العالي لتبادل الجاذبيات بين الكواكب والمذنبات وهذا شيء خطير، وكلما دخلت المذنبات الضخمة مجال الأرض ومجال الكواكب الأخرى سيكون لها تأثير خطير جدا.

وتابع، أن زلزال كهرمان مرعش في تركيا ليس له علاقة بالزلازل في فلسطين وبيروت وسوريا وغيرها، ولكن الهزات الأرضية سببها تأثر كوكب الأرض بطاقة الجاذبية للمذنب الأخضر، وهذا الأمر سيستمر تأثيره على كوكب الأرض حتى نهاية الشهر الجاري، وبعد هذه الفترة سنشهد استقرارا.

لا بد من مسح شامل لكل دول المنطقة

وأكد: «الخطر في دول المنطقة أنها تفكر في علاج النتيجة، ولم تتعامل بجهوزية المواجهة، يجب أن يكون هناك جاهزية للمنطقة، وأن يتم عمل مسح شامل للدولة اللبنانية والدولة المصرية والدولة السورية والدولة التركية وكل دول المنطقة، لرصد درجة تحمل الأبنية للزلازل».