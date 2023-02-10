قناة القاهرة الإخبارية من بيروت: 16 ألف منزل مهدد بالسقوط في لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، إن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا سيطر على عناوين الصحف اللبنانية، خاصة وأن أهالي لبنان شعروا بالهزة الأرضية.

وأضاف سنجاب، خلال ظهوره في برنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الهزة الأرضية الأكبر التي يشعر بها مواطنو لبنان منذ قرابة القرن.

الخسائر المادية

وتابع، أنه لم تكن هناك خسائر بشرية في لبنان، واقتصرت الخسائر المادية على بعض التصدعات في المنازل وعدد من الطرق، مستطردا أن هناك حالة من الذعر بين المواطنين اللبنانيين خوفا من الهزات الارتدادية.

لبنان ليس بعيدا

وأردف، أن كل المؤشرات تشير إلى أن لبنان ليست بعيدا عن مركز الهزات التي تحدث في تركيا أو سوريا، بالإضافة إلى وجود أزمة بسبب وجود 16 ألف مبنى آيل للسقوط، ما جعل الزلزال وتوابعه بمثابة إنذار لسكان هذه المنازل.