مشروع تخرج لطلاب «إعلام القاهرة» لدعم الصناعات المصرية بالأماكن غير المعروفة

دشن عدد من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة اجتماعية لدعم الصناعات المصرية في الأماكن غير المعروفة تحت عنوان «هيرونداك» بهدف إعادة اكتشاف عدد من الصناعات بالتعاون بين كلية الإعلام جامعة القاهرة واتحاد طلاب تحيا مصر محافظة القليوبية من خلال إلقاء الضوء ومساندة الصناعات المصرية القومية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، لتحظى بالدعم والتشجيع المطلوب لازدهارها في إطار النهضة الصناعية والطريق نحو الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

أوضح الطالب أحمد سعيد بالفرقة الرابعة، ومن ضمن طلاب هذه المبادرة ضمن مشروع تخرجهم لـ«الوطن»، أن هذه المبادرة تحت شعار فكر وجيل جديد لمسار النهضة في مصر والطريق إلى الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو التركيز على دعم الصناعات المصرية في الأماكن غير المعروفة والتي تساهم في الاقتصاد الخاص بالدولة.

خريطة الحملة في دعم عدد من الصناعات المصرية

وأضاف سعيد أن الحملة تستهدف قرية شبرا بلولة وهي قرية الياسمين والتي تصدر الياسمين لخارج مصر، وصناعة البامبو في مصر والورش التي تصدر للخارج وصناعة التلي التراثية والذي يمثل الذوق العالمي الراقي باسم مصر في دول العالم والصناعة الموجودة في سوهاج، إضافة إلى مدينة كنوز مصر في العين السخنة لما فيها من رخام وجرانيت ومنها مصنع كنوز في العاصمة الإدارية الجديدة.

تسليط الضوء على الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد

وأشار سعيد إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تسليط الضوء على الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد وتوجيه الجهود لتطوير هذه الصناعات، ونشر الوعي بالأماكن الصناعية غير المعروفة في مصر ومساعدة القائمين على هذه الصناعات للتوسع ومعرفة متطلباتهم لخلق مناخ مناسب لتطوير هذه الصناعات والتوجه لتصديرها للخارج، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب والمرأة المصرية وتقليل نسب البطالة في المجتمع.