أماكن تحليل الزواج في مصر 2023.. منتشرة في 303 وحدات صحية بالمحافظات

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا مفصلا عن أسعار وأماكن تحليل الزواج في مصر 2023، ونشرت القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، وشملت أسعار تحليل الزواج في مصر، تحليل الإيدز ، والسكر، وصورة الدم، ونسبة الهيموجلوبين، وفحوصات فيروس الكبدي «بي وسي».

أماكن تحليل الزواج في مصر 2023

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أماكن تحليل الزواج في مصر 2023، داخل الوحدات الصحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، الوحدات الصحية مزودة بالأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بإجراء تحاليل الزواج المختلفة.

أماكن تحليل الزواج في مصر 2023.. الأسعار

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يصل عدد الوحدات الصحية إلى 303 وحدات صحية في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وأسوان والإسكندرية وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أنه يمكن للمقبلين على الزواج قبل إجراء الفحوصات التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها 105 لمعرفة أقرب وحدة صحية للمقبلين علي الزواج.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأسعار تم نشرها ولا تتخطى الـ150 جنيها، وهي أسعار رمزية، لافتا إلى أن تحاليل المقبلين علي الزواج مهمة وخطوة في غاية الأهمية وتعمل علي رفع التوعية بين الطرفين المقبلين علي الزواج بخطر الأمراض التي تنتقل بين الأم والجنين أو خلال العلاقة الزوجية.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأهمية إجراء التحاليل، مشيرا إلى أن الشهادات الصحية ستعطى للطرفين وستكون مؤمنة بالكامل، وستكون مميكنة، مشيرا إلى أنه لا داعي للتزوير خاصة أن الفحوصات مهمة لحياة صحية خالية من أطفال يحملون أمراضا وراثية.