«الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. تنطلق خلال أيام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج من المقرر أن تنطلق خلال أيام، مشيرا إلى أنّ من المتوقع أن تنطلق في 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مجهزة لاستقبال الطرفين المقبلين على الزواج، لإجراء عدد من الفحوصات التي أقرتها المبادرة الرئاسية.

اسعار تحاليل فحوصات المقبلين علي الزواج

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ المبادرة تتضمن مجموعة من الفحوصات، وهي الإيدز وفحص الفيروس الكبدي بي وسي، والزهير، وقياس السكر العشوائي وصورة الدم، إضافة إلى الفحوصات الروتينية المقررة مسبقًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ أسعار تحاليل فحوصات المقبلين على الزواج رمزية، والشهادات من المقرر أن تكون مميكنة، وتحمل «بي أو كود»؛ لمنع التلاعب أو التزوير فيها، مشيرًا إلى أنّ المبادرة مهمة ولا يُسمح بالتلاعب وعلى عارفين إدراك أهمية الفحص للمساعدة في خلق جيل خالٍ من الأمراض الوراثية.

المبادرة لا تقتصر فقط علي الفحص

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، بأنّ المبادرة لا تقتصر فقط على الفحص لكن المشورة ايضا، من خلال مجموعة من الفرق التي تعمل على تأهيل الزوجين للحياة الزوجية الجديدة عليهم، وكيفية التعامل مع الأهل، والمعرفة بالأمراض التي يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين أو الأمراض التي يمكن أن تنتقل، خلال العلاقة الزوجية وغيرها.