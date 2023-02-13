رئيس جامعة العريش يشدد على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف بالكليات

اجتمع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اليوم، بوكلاء الكليات على مستوى الجامعة، وبحضور الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجامعة بالبلد.

الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف

وشدد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف بالكليات، ومتابعة تجهيز القاعات والمدرجات طوال مدة الدراسة بصفة دورية، والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة حرصًا من سيادته على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وطالب بتطوير العمل وطالب رئيس الجامعة الوكلاء بإعداد تقارير مفصلة عن الأنشطة المختلفة مقرونة بتقارير الإنجاز، وكذلك أهم المعوقات التي كانت تواجههم ، وكيفية التغلب عليها، واستمع إلى مقترحات التحسين من اعمال وكلاء الكليات.

كما تناول الاجتماع عرض للخُطط المقترحة لتطوير العمل والأداء داخل كل وكالة، وطالب رئيس الجامعة الوكلاء بأن تشمل الخُطة تقرير زمني عن آليات العمل والتنفيذ (إدارة الوقت) خلال الفترة القادمة.

الأنشطة الطلابية

بينما أوضح الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ لائحة خطة الأنشطة الطلابية الفصل الدراسي الثاني بالتوازي مع حُسن سير العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة، والتي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم وتدريبهم على العمل الهادف، إلى جانب الاهتمام بتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب.

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجامعة، بالشكر والتقدير لجميع الوكلاء على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، ومؤكدً على دعم الجامعة للجميع، وطالبهم ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة والعمل على تنفيذ خُطة تطوير نُظم الاداء داخل الكليات على الوجه الأكمل؛ للانتقال بالجامعة من التطوير إلى الريادة وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.