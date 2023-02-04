رابط وخطوات الحصول على نتائج جامعة الفيوم 2023 بكل الكليات

أعلنت جامعة الفيوم ظهور نتائج عدد من الكليات، والتي تم إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الترم الأول 2023 بسهولة ويسر، دون الحاجة للانتظار حتى بدء الفصل الدراسي الثاني.

وتستعرض «الوطن» رابط وخطوات الحصول على نتائج جامعة الفيوم لكل الكليات التي ظهرت اليوم.

خطوات ورابط نتائج جامعة الفيوم 2023

وفيما يخص خطوات ورابط الحصول على نتائج جامعة الفيوم 2023، فإنّ البوابة الإلكترونية للجامعة، أتاحت النتائج لكل الكليات، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على البوابة الإلكترونية لجامعة الفيوم من خلال الضغط هنــــا.

- الضغط على اختيار الطلاب

- اختيار نتائج الامتحانات

- اختيار الكلية الملتحق بها الطالب

- إدخال الرقم القومي للطالب

- الضغط على النتيجة وستظهر فورًا.

نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج جامعة الفيوم كلية التربية للطفولة المبكرة للمستوى الأول والمستوى الثالث والمستوى الرابع من خلال الدخول على الرابط التالي هــنـــا، ثم إدخال الرقم القومي.

نتيجة كلية التربية جامعة الفيوم

وفيما يخص نتيجة كلية التربية جامعة الفيوم، فإنّها ظهرت الآن للفرقة الأولى والفرقة الثالثة والفرقة الرابعة، من خلال الضغط هنــــا ثم إدخال الرقم القومي، وستظهر النتيجة فورًا.

نتيجة كلية خدمة اجتماعية جامعة الفيوم

وأعلن مشروع نظم المعلومات الإدارية عن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022/2023، لكلية خدمة اجتماعية الفيوم الفرقة الأولى انتظام وانتساب، والفرقة الثانية انتظام، والفرقة الرابعة انتظام وانتساب والتي يمكن الحصول عليها من خلال الضغط هــنــا.

نتائج جامعة الفيوم كلية الحقوق

وفيما يخص نتائج جامعة الفيوم كلية الحقوق، فإنّه من المقرر أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المُقبلة، وإتاحتها من خلال رابط خاص بها.

نتيجة كلية الطب جامعة الفيوم

ولم يتم الإعلان عن نتيجة كلية الطب جامعة الفيوم حتى الآن، حيث لا تزال أعمال التصحيح جارية، وسيتم إتاحتها على منصة جامعة الفيوم فور اعتمادها، بالإضافة أيضًا إلى نتيجة كلية تمريض جامعة الفيوم التي سيجرى الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.