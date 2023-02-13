باحث دولي: مصر صاحبة تجربة ملهمة في الخروج من الأزمات للبناء والتنمية

قال الدكتور أسامة السعيد الباحث في الشؤون الدولية، إن مصر شاركت كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات، ليس لأن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع الإمارات فقط، بل لأنها صاحبة تجربة ملهمة في مجال الخروج من الأزمة إلى البناء والتنمية، ولكثير من الدول في هذا التوقيت، وكي تستفيد هذه الدول من هذه التجربة كان على المؤتمر تقديم التجربة المصرية لهم.

الإرهاب كبد مصر نحو 477 مليار دولار

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج «مطروح للنقاش» تقديم الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإرهاب كبد مصر نحو 477 مليار دولار، وبالتالي حين تتمكن مصر من إعادة تأهيل البنية التحتية والقطاع الصناعي، وإنشاء قاعدة بيانات صحية للمواطنين، فهذه تجربة رائدة، وأيضا تجربة القضاء على فيروس سي أصبحت تجربة عالمية تبنتها الأمم المتحدة.

الطرق شرايين التنمية الحقيقية

ولفت الباحث في الشؤون الدولية، إلى أن الطرق هي شرايين التنمية الحقيقية، فمصر دولة قديمة عريقة، يعيش 100 مليون مواطن على 5% من مساحتها، ما يمثل عبئا على البنية التحتية للدولة، وحين بدأت مصر مشوار التنمية في 2014 واجهتها مشكلة تهالك البنية التحتية من طرق ومواني، بالتالي بدأت التنمية بخطة تطوير 10 آلاف كم من الطرق، ما حسن وضع مصر على مؤشر التنافسية الدولية المهم لجذب الاستثمار.

وأكد أنه لا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في دولة لا توجد بها بنية تحتية قوية جدا للطرق، أيضا انخفاض حوادث الطرق حسّن من سمعة مصر السياحية، موضحًا أنه بعد ثورة يونيو 2013 بدأت الدولة عقدا اجتماعيا جديدا يعتمد على المصارحة والمكاشفة مع المواطن، بخاصة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي، وقاد هذه المكاشفة الرئيس السيسي، ولاقى هذا النهج قبولا لدى المواطن أشعره أنه شريك في هذه المشكلات وفي حلولها، مثل مشروع حياة كريمة.