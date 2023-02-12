الكاتب الصحفي أسامة السعيد لقناة «القاهرة الإخبارية»: آن أوان إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه آن أوان حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة.

وأضاف خلال مداخلة بقناة«القاهرة الإخبارية»، «القضية الفلسطينية ستظل وستبقى هي قضية العرب المركزية، ولا خلاف عليها بين الدول العربية والشعوب العربية، وهي قضية مركزية وستبقى كذلك ما دام هذا الصراع قائما، وما دامت هذه القضية دون حلول».

فلسطين ولحظة مفصلية في تاريخها

وتابع: «هذه اللحظة الراهنة التي تعيشها القضية الفلسطينية هي لحظة مفصلية وفارقة في تاريخ هذا الصراع، في ظل محاولات إقصاء هذا الملف واقصاء الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، وفي ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومات السابقة لتغيير هوية المدن الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس الشريفة، ومحاولة إجهاض كل الحلول التاريخية التي طرحت لحل هذا الصراع، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن ينتبه إلى محاولات ما يسمى بإنهاء الصراع وليس حل الصراع».

تنسيق الجهود

واستطرد: «الدول العربية بحاجة إلى تنسيق الجهود وحشد مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، واليوم رأينا مؤتمرا للجامعة العربية يتعلق بالقدس، وهو خطوة مهمة على طريق الدعم العربي والإسلامي لقضية القدس».